Pop, rock, électro, classique, que vous soyez musiciens ou chanteurs … Révélez votre talent !

France Bleu Saint-Etienne Loire est la radio de proximité et de fierté de son territoire, la Loire. Sur le plan national, elle s’inscrit dans un réseau de 44 radios. Sur France Bleu, on partage les plaisirs de la vie quotidienne. La musique y tient une place prépondérante.

A l’occasion de la Fête de la Musique, devenez la Révélation de la chanson 2018 !

La révélation de la chanson 2018, comment ça marche ?

Le concours est ouvert aux artistes domiciliés dans les départements de la Loire et de la Haute Loire.

Pour s’inscrire

Envoyez ou déposez vos enregistrements accompagnés d’une bio et d’une vidéo, sur clé USB :

A France Bleu St Etienne Loire L’Académie - 5, rue Pablo Picasso CS 10091 - 42003 St Etienne Cedex 1

Ou directement ci-dessous sur www.francebleu.fr et laissez-vous guider.

Vous avez jusqu’au 21 mai minuit pour vous inscrire

15 artistes seront sélectionnés, ils seront à découvrir tous les jours sur l’antenne de France Bleu Saint-Etienne Loire du 28 mai au 15 juin.

Ces artistes seront soumis au vote du public du 28 mai au 15 juin sur www.francebleu.fr.

Les 4 premiers du classement www.francebleu.fr se produiront lors d’une finale le mercredi 20 juin sur scène devant un jury composé de personnalités et des partenaires de l’opération pour élire LA révélation 2018.

Une captation de la soirée « Les Révélations 2018 » sera réalisée et diffusée sur France Bleu Saint-Etienne Loire le jeudi 21 juin à l’occasion de la fête de la musique.

La Révélation 2018 se verra remettre une aide financière et sera diffusée sur France Bleu Saint-Etienne Loire.

A noter

Lors de l’inscription, les supports ne seront pas retournés et doivent être libres de tout droit d’exploitation sur les antennes de France bleu ainsi que sur les sites web et réseaux sociaux de France Bleu et des partenaires de l’opération.

Les candidats au concours s’engagent en cas de qualification à être présents et à se produire gratuitement avec leurs instruments sur scène lors des différentes représentations prévues au cours de l’évènement. La mise en lumière et les prises de son seront à la charge de l’organisateur.

En cas de sélection, si le candidat ne dispose pas de clip vidéo du titre en compétition, l’organisateur et/ou ses partenaires prendront en charge leur production simple.

