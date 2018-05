A l'occasion de la Fête des Mères le 27/05, France Bleu Breizh Izel vous offre des coffrets Guérande Cosmétique. Les Cosmétiques Guérande puisent leurs bienfaits dans les multiples ressources naturelles des Marais salants pour les offrir à votre peau. Découvrez le plaisir de ces soins bio...

GUÉRANDE, cosmétique naturelle des Marais salants

Terre de sel | Guérande Cosmétique - Pascal François

LES EAUX-MÈRES DES MARAIS SALANTS DE GUÉRANDE, SOURCE DE VIE !

Les Cosmétiques Guérande puisent leurs bienfaits dans les multiples ressources naturelles des Marais salants pour les offrir à votre peau. Les plantes et algues qui vivent dans ce milieu exceptionnel ont développé pour résister aux conditions extrêmes, des vertus extraordinaires desquelles nous tirons les principes actifs cosmétiques antioxydants, hydratants et réparateurs. Les Eaux-Mères présentes dans l’ensemble des soins en isotonicité boostent l’assimilation et l’efficacité des actifs, reminéralisent la peau et permettent de préserver la vitalité cellulaire de l’épiderme. Ces Eaux-Mères transmettent leur pouvoir millénaire aux rituels de beauté conçus pour le bien-être du visage et du corps. Découvrez le plaisir de ces soins certifiés bio et leurs bienfaits uniques sur votre beauté naturelle !

Descriptif des coffrets :

Lotion micellaire douceur

Démaquillante 2 en 1 à la Salicorne verte. La lotion micellaire Guérande à la Salicorne verte, nettoie, démaquille les yeux et le visage puis reminéralise la peau Pratique, sa formule douce 2 en 1 ne nécessite pas de rinçage La peau est fraîche et plus réceptive à l’action d’un soin visage. Actifs issus des Marais :

Les Eaux-Mères rééquilibrent la balance minérale de l’épiderme par simple osmose et favorisent l’assimilation des actifs cosmétiques

La Salicorne verte, riche en magnésium et en zinc, apporte ses propriétés apaisantes et puri antes.

Autres actifs : l’extrait issu de l’huile de noyaux d’abricot est adoucissant 99% des ingrédients sont d’Origine Naturelle, 21% sont issus de l’Agriculture Biologique Flacon 185 ml

Soin Visage jour/nuit

Hydratant, anti-âge, lissant, à la Salicorne rouge et macroalgue Enteromorpha

L’action combinée de la Salicorne rouge et de la macroalgue Enteromorpha contribue à lutter contre le vieillissement de la peau, en maintenant son hydratation Souple et confortable à appliquer, ce soin indispensable protège la peau et illumine le teint Il est formulé pour tous types de peaux

Actifs issus des Marais :

- Les Eaux-Mères, pour leur double action : elles rééquilibrent la balance minérale de l’épiderme par simple osmose et elles favorisent l’assimilation des actifs cosmétiques

- La Salicorne rouge contient un polyphénol rare agissant contre le vieillissement prématuré de la peau

- La macroalgue Enteromorpha, gorgée de fructo-oligosaccharides permet de réguler les mécanismes d’hydratation Autres actifs : l’extrait de Comiphera apporte tonicité et contribue au comblement des rides, le Fucogel® renforce l’hydratation, les Protéines de blé participent à l’effet tenseur 99% des ingrédients sont d’origine naturelle, 24% sont issus de l’agriculture biologique Flacon airless 50 ml

Base de soin visage, activateur énergisant

Cette base de soin visage Guérande. Le résultat : une peau oxygénée et revitalisée Une base de soin à utiliser matin et soir en cure de 28 jours minimum pour rendre à la peau tout son éclat

Actifs issus des Marais :

- Les Eaux-Mères, pour leur double action : elles rééquilibrent la balance minérale de l’épiderme par simple osmose et elles apportent un effet boosteur en permettant à l’épiderme de mieux assimiler les actifs cosmétiques

Autres actifs : les exopolysaccharides marins et l’acide hyaluronique ont des propriétés hydratantes

98% des ingrédients sont d’origine naturelle, 25% sont issus de l’agriculture biologique

