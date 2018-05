Jouez au "Provence Poursuite", le jeu des énigmes, de 16h à 19h sur France Bleu Provence et gagnez une demi-journée de soins au VitalSpa de Bouc-Bel-Air.

VitalSpa, c’est le spa de tous les bien-être entre Aix-en-Provence et Marseille. C’est le seul spa décliné sur le territoire du bien-être des pays du monde, incluant trois espaces différents dans un même lieu :

avec plus de 70 soins différents (modelages suédois, polynésien, indien-ayurvédique, amériques-pierres chaudes, voyage autour du monde, deep tissue, oriental, balinais, futur maman, spécial ados), un espace aquagym/aquabike côté forme/vitalité (plus de 50 cours par semaine).

A l’occasion de la fête des mères, France Bleu Provence vous offre un modelage de 60 minutes en duo* comprenant le modelage de l’ensemble du corps, du visage et du cuir chevelu pour deux personnes dans la même cabine, ainsi que deux heures d’accès à l’univers sensoriel pour ces deux personnes.

*L’accès au spa et aux soins est réservé aux personnes âgées de + de 13ans.

Jouez au "Provence Poursuite" sur France Bleu Provence

Appelez le 04.42.38.08.08. à 15h58, 16h58 et 17h58 pour vous inscrire au "Provence Poursuite". Cédric Frémi vous lira à 16h15, 17h15 et 18h15 une énigme et vous fera deviner quelque chose ou quelqu'un lié à la Provence (un lieu, une ville, un monument, une rivière, un massif, une île, un personnage historique ou contemporain, une tradition, un film, un produit du terroir...). Le candidat le plus rapide de la semaine à résoudre son énigme sera désigné gagnant vendredi à 18h15.