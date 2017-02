Pour la Saint Patrick, France Bleu Normandie vous emmène en Irlande

Du 26 février au 3 mars, à l'occasion de la Saint Patrick, le Normandie Quizz vous offre un séjour un séjour en Irlande avec B&B Ireland et une traversée AR avec Irish Ferries.

Le 17 mars, c'est la fête de la Saint Patrick, le saint patron de l'Irlande.

A cette occasion, le Normandie Quizz met en jeu cette semaine un séjour pour 2 personnes en Irlande.

Participez au Normandie Quizz au 02 31 44 48 44 chaque jour entre 11h et 11h30. Empochez un maximum de points et le gagnant de la semaine partira en Irlande avec Irish Ferries pour une traversée aller-retour en ferry avec cabine et voiture pour 2 personnes au départ de Cherbourg et avec B&B Ireland passera 6 nuits en chambre d’hôtes (double ou twin ) pour 2 personnes avec petit déjeuner irlandais compris.

Découvrez les B&B Irlandais. Grâce à eux vous pourrez :

découvrir l'accueil convivial et chaleureux des irlandais.goûter pleinement l' expérience d'un séjour au foyer d'une famille irlandaise.mettre à profit les connaissances de votre hôte/hôtesse sur sa région.apprécier un accueil individuel et personnalisé dans le cadre duquel votre hôte vous consacre plus de temps.découvrir les traditions et la culture irlandaise.bénéficier d'un hébergement au coeur de villages, de villes et de régions rurales dans toute l'Irlandeobtenir un bon rapport qualité-prix.

* Embarquez pour l'Irlande au départ de Cherbourg.*

Avec votre voiture, vous pourrez ainsi découvrir l'île émeraude en toute liberté pour des vacances inoubliables. Quelle que soit la région qui vous attire, Irish Ferries est la seule compagnie de Ferry à vous ouvrir les portes des quatre coins de l’Irlande avec un choix unique de routes :

de Cherbourg ou Roscoff à Rosslare , voyagez sur son service 5* à bord de l’Oscar Wilde.de Cherbourg à Dublin, partez le week-end à bord de l’Epsilon, son service classe Économie.

Ce nouveau service hebdomadaire entre Cherbourg et Dublin vous amène directement au cœur de la capitale irlandaise pour découvrir les attractions et plaisirs de la ville et accéder rapidement à tous les grands axes routiers de l’île pour partir à la découverte de ses innombrables richesses.

