Pour la Saint Valentin, dansez avec les Stars.... du cinéma

Boulogne-sur-Mer, France

Dansez sur des bandes originales de films, sur tous les rythmes et pour tous les âges, avec plus de 120 extraits de films français, américains, italiens …de 1920 à nos jours.

Fêtez en amoureux la Saint Valentin à Boulogne sur Mer, dans un dîner dansant original.

Lors de ce repas dansant, Katrina PATCHETT et Maxime DEREYMEZ - coachs de "Danse avec les stars" danseront avec vous et 5 écoles de danses en démonstrations.

Gagnez votre soirée en écoutant France Bleu Nord

· Une soirée prestige dans le cadre tout neuf du Palais des Sports Damrémont de Boulogne sur mer

· 500 personnes à table (tables de 12) - 150m² de parquet de danse

· thème : Dansez avec les stars... de Cinéma

· 2 écrans géants diffusent de chaque côté de la piste des extraits de films où les acteurs dansent...et les convives dansent au milieu de la scène du film, en même temps que les acteurs :

· 120 extraits d films américains, français, italiens... de 1920 à nos jours (de Pulp Fiction (Travolta /Thurman) à Dirty Dancing en passant par Shall we dance (Jennifer Lopez/Richard Geere) ou encore un américain à Paris (Gene Kelly) - Le masque de Zorro (Banderas /Zeta Jones) - les meilleurs de Fred Astaire, des films français (Fanfan, les demoiselles de Rochefort...) des films récents Lalaland, The Artist, Mamma mia, ... des Disney...

Avec France Bleu Nord

· Toutes les danses, tous les rythmes pour tous les âges ! (valse salsa rock tango jive quick-step lindy-hop bachata westcoastswing...)

· 7 heures de danse non-stop 19h/02h

· 5 écoles de danse viennent faire des démonstrations de leur talent

· des surprises, des concours...

· Un dîner de qualité servi par le traiteur La Matelote

· apéritif, entrée, plat, dessert, vins et café compris...

· Et surtout : Katrina PATCHETT et Maxime DEREYMEZ - coachs de "Danse avec les Stars" en guest-stars qui dînent ET dansent avec nous

· ils feront aussi des démos...

Réservez votre soirée Saint Valentin : 06 60 61 38 64 ( pré-réservation jusqu'au 24 janvier 85€/personne - après le 24 janvier 95€/personne)