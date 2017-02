Pour la saint-Valentin France Bleu Elsass vous offre des livres

France Bleu Elsass vous gâte pour la Saint-Valentin et vous offre deux livres pour aborder sereinement votre couple !

Vous êtes déjà en couple ou en êtes vous à la première rencontre ? Ces deux livres sont pour vous !

Pour les remporter, il vous suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous. Vous avez jusqu'au dimanche 12 février minuit pour participer.

Vos deux cadeaux :

Les 50 règles d'or pour faire durer son couple de Emilie Devienne dans la collection mini Larousse

Une fois les premiers émois de la rencontre passés, la routine du couple guette et les sentiments risquent de se déliter peu à peu. Comment faire pour déjouer les pièges du quotidien et les effets pervers de l'habitude ? Grâce à ce mini-guide, découvrez la stratégie à suivre en 50 règles essentielles pour entretenir la flamme et maintenir le cap d'une relation durable.

Les 50 règles d'or de la première rencontre de Emilie Devienne dans la collection mini Larousse

Le tout premier rendez-vous en tête à tête s’accompagne très souvent de son lot d’incertitudes et de stress… Dans ce mini guide, l’auteur présente 50 règles d’or faciles à mettre en œuvre pour vivre l’expérience de la première rencontre de façon détendue et réussir à tirer son épingle du jeu de la séduction !