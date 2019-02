Pour la Saint-Valentin, France Bleu Périgord vous offre votre repas et votre nuit au Vieux-Logis à Trémolat

Les amoureux sont à la fête cette semaine dans le 24 gagnant de France Bleu Périgord qui vous offre pour la Saint-Valentin votre repas et votre nuit au Vieux-Logis, hôtel 4 étoiles membre de Relais & Châteaux et à la cuisine étoilée à Trémolat en Dordogne.

On joue ensemble au 24 gagnant sur France Bleu Périgord du lundi au vendredi 15 février 2019 pour vous offrir la plus romantique des nuits au Vieux-Logis à Trémolat sur les bords de la Dordogne dans le Périgord. Hôtel 4 étoiles, membre de Relais & Châteaux, le Vieux-Logis s'est également rendu célèbre côté table avec son chef Vincent Arnould. Une étoile au guide Michelin qui vous régalera lors de la Saint-Valentin en participant à la soirée pour laquelle le chef va concocter des plats éphémères issus du menu dégustation en version tapas gourmandes.

Le jeu c'est à 11h sur France Bleu Périgord du lundi au jeudi avant la finale de vendredi dans laquelle vont s'affronter les meilleurs candidats et candidates de la semaine.

Le Vieux-Logis côté table

Infos pratiques:

Le Vieux Logis, Trémolat, France, 24510 TREMOLAT

05 53 22 80 06

vieuxlogis@relaischateaux.com

Pour vous y rendre, le plan c'est ICI

Le Vieux Logis est un établissement 4 étoiles situé à Trémolat en Dordogne, non loin de Périgueux et Bergerac.

Cette demeure de caractère, et ses chambres spacieuses et confortables, à la décoration authentique imaginées avec goût, seront de véritables havres de paix. Elles donnent sur le village, le parc environnant ou le magnifique jardin fleuri, dans lequel vous apprécierez le bassin de nage durant les beaux jours.

En 1998, Vincent Arnould gagne le Prix Pierre Taittinger et prend sa première place de chef au Roy Soleil à Ménerbes, hôtel-restaurant de charme dans le Luberon près de Gordes. En 2000, Le Vieux-Logis cherchait un chef et Vincent Arnould s'y est proposé et a été accepté. C'est en tant que chef de ce restaurant que le titre de Meilleur ouvrier de France lui a été décerné.

En bonus, quelques photos des tapas gourmandes proposées par le chef du Vieux-Logis

La Pluma Ibérique Croustillante Poivre Vert et Champignons