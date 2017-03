"Pour le meilleur et pour le rire" à Cherbourg

Samedi 22 avril 2017 au théâtre à l'italienne de Cherbourg-en-Cotentin, Didier Gustin et Séverine Ferrer vous attendent pour une représentation haute en couleur de la pièce de Lionel Gédébé : "Pour le meilleur et pour le rire".

Tous les ingrédients du théâtre de boulevard sont réunis dans cette comédie qui reçoit à chaque représentation les ovations du public. Situations improbables, rebondissements, écriture moderne et enlevée font le succès de cette pièce désopilante. Didier Gustin, Séverine Ferrer, Mélanie Rodrigues et Alain Dupuit sont les interprètes de cette comédie.

L’histoire : Pour fêter leurs 20 ans de mariage, Barbara femme pétillante et François son époux plein de charme invitent leurs voisins et amis, Anne et Georges. Leur joie de vivre, leur bonheur finit par résonner aux oreilles du Diable qui leur jette un sort. Il les oblige à se dire tout ce qu’ils pensent vraiment, à se dire la stricte vérité !…Pour le meilleur et pour le rire !

"Pour le meilleur et pour le rire" en pratique :

Samedi 22 Avril à 20h30 au théâtre à l'italienne, place du Général de Gaulle à Cherbourg en Cotentin. Tarif unique : 32 €

Réservation des places au bar Le Zinc (en face du théâtre) ou à l'Espace culturel de Leclerc de Tourlaville.