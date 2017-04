France Bleu Berry fête ses 35 ans et vous offre le Futuroscope

France Bleu Berry fête officiellement son anniversaire le vendredi 28 avril prochain. Et pour récompenser votre fidélité de 35 ans, la radio vous offre un séjour au Futuroscope.

Une semaine de fête pour 35 ans de fidélité

France Bleu Berry vous fait partager son gâteau d'anniversaire. Pour fêter ces trente cinq années de bonheur à vos côtés, les événements vont se succéder tout au long de cette semaine : une programmation musicale avec les artistes qui ont marqué l'année 1982, des extraits de films sortis la même année, les souvenirs de VOUS auditeurs et plein d'autres surprises, dont de nombreux cadeaux à gagner tout au long de cette semaine.

De très nombreux artistes sont passés nous voir durant ces 35 années © Radio France

France Bleu Berry vous offre le Futuroscope

Votre radio a 35 ans, et pour fêter ça, c'est elle qui fait les cadeaux. Toute la semaine, jouez avec nous sur l'antenne : de beaux cadeaux seront à gagner. Et surtout vous serez d'office sélectionné pour tenter de gagner un séjour au Futuroscope, comprenant l'hébergement et l'entrée au parc avec accès à l'ensemble des attractions. Vous pourrez ainsi découvrir l'Extraordinaire Voyage, la nouveauté 2017 : il s’agit d’un simulateur de vol animé sur le thème des aventures du célèbre roman de Jules Verne : Le Tour du Monde en 80 Jours. Au programme, des sensations de vol au dessus de lieux extraordinaires du monde entier !