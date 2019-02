Pour les vacances France bleu Picardie vous invite en famille à Parkafun !

Parkafun du 13 au 22 février 2019 à mégacité Amiens. Pour les vacances France bleu Picardie vous invite en famille à mégacité Amiens.

Parkafun Amiens 2019 © Radio France

Parkafun c'est 8300 m2 de jeux pour les petits et pour les grands

Parkafun 1 © Radio France - parkafun.com

Le parc expo d’Amiens se transforme en un véritable parc d’animations

Pendant toutes les vacances scolaires ce sont 8000 m² qui se transformeront en Parkafun : une zone de structures en libre accès et répartie en plusieurs espaces en fonction des tranches d’âge et avec plusieurs dizaines de jeux (structures gonflables, Tyroliennes adultes enfants, accrobranches, parcours aventure…).

Vous pourrez profiter aussi de tout le confort des services Parkafun : parking gratuit, espace couvert et chauffé, espace restauration + buvette + confiserie, espace pique-nique, vestiaire, espace nurserie, espace détente, sécurité (encadrement, surveillance, tapis de sortie, potelets, barrières…)

Venez nombreux profitez de journées entières d’amusements pour toute la famille !!!

Tous les jours de 10h à 19h