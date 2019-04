Pour Pâques, France Bleu Normandie et l'Atelier du pain à Cailly vous offre votre baleine géante en chocolat

Cette année à l'occasion de Pâques , Nicolas Gouin et son équipe a créé pour France Bleu Normandie une baleine en chocolat.

Toute cette semaine, écoutez France Bleu Normandie , trouvez chaque jour la réponse à la "question baleine", inscrivez-vous sur france bleu.fr et si on vous appelle vendredi à 18h40 et que vous êtes capable de nous donner en direct les 5 bonnes réponses , la baleine en chocolat est à vous!

La baleine est réalisée essentiellement en chocolat noir. Elle mesure 80cm de haut 90cm de long.

Pour réserver vos chocolats de Pâques

L'atelier du pain : 4 route de buchy 76690 Cailly

Téléphone: 02 35 34 90 40