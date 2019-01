Préparez vos vacances avec Tourissima

Le Salon du Tourisme et des activités nature, Tourissima Lille, vous accueillera du 25 au 27 janvier 2019 ! Vous goûterez aux dernières tendances touristiques proposées par nos meilleurs experts. Pour des vacances inoubliables, Tourissima Lille est votre meilleure source d’inspirations voyages.

Lille Grand Palais, Lille, France

Préparez vos vacances !

Plus de 250 destinations :

À la recherche de nouvelles destinations pour vos vacances ? Évadez-vous avec le Salon du Tourisme et des activités nature proposant plus de 250 destinations ! Plongez dans un monde où vos voyages et loisirs prennent les couleurs de vos envies.

Une offre touristique à 360° :

Que vous soyez baroudeur des jungles amazoniennes ou spécialiste du farniente sur la plage, chercheur invétéré de la nouveauté touristique ou culturelle en Europe, fondu de vacances sportives dans les montagnes françaises ou de cocooning en famille à la campagne, le Salon Tourissima Lille 2019 vous présentera une offre touristique à 360° pour du long ou du court séjour, en France et à l'étranger.

Les univers du Salon 2019 :

Différents univers pour vous proposer différentes expériences touristiques

L'espace bonnes affaires :

Une multitude de séjours et voyages à des prix spécialement prévus pour le salon, pour partir en vacances au meilleur prix ! Vous en rêviez ? Le Salon du Tourisme dégote pour vous une multitude de bonnes affaires !

Le Village belge :

Partez à la pêche de nouvelles idées de séjours et de sorties loisirs proposés par nos voisins belges. Découvrez Mons, Dinant, Namur… la Belgique n’aura plus de secret pour vous !

Les Hauts de France :

Parce que voyager commence aussi au bout de la rue, l'espace des Hauts-de-France vous présente tous les bons plans régionaux pour voyager à proximité.

L'espace hébergement :

Envie d'un hébergement de charme chez l'habitant, en plein air au contact de la nature, all inclusive à l'hôtel ou plus insolite comme une cabane dans les arbres ?

Que vous partiez en famille, en couple ou entre amis, il y a certainement une formule à votre goût, pour vous et toute votre tribu.

La nature :

A l'instar de la culture, les activités nature deviennent de plus en plus un critère dans le choix d'un séjour ou d'une destination. Trek, randonnée, running, équitation, sports en eaux vives ou en pleine mer…

Le village croisière :

Prenez le large ! Voguez sur les eaux pour une série d'escales dans les Caraïbes. Tous vos rêves de croisières seront exaucés grâce aux exposants du Village Croisière.

Enquête 2019 : Les vacances d'été des Ch'Tis

Le salon du Tourissima Lille a réalisé une enquête pour découvrir les projets vacances d'été 2019 des nordistes.

Le salon du tourisme et des activités nature, Tourissima, qui se déroulera du 25 au 27 janvier 2019, à Lille Grand Palais, a réalisé une enquête révélant les envies des habitants des Hauts-de-France pour leurs vacances d’été 2019.

777 répondants ont fait part de leurs choix de destinations, de transport, d’hébergement et d’équipement. Cette enquête fait suite à une première réalisée pour l’édition 2018 du salon et permet ainsi de faire une analyse comparative des changements d’habitude de cette population.

Afin d’approfondir les résultats, de nouvelles questions ont été soumises : critères de logement, budget d’hébergement et de transport, type de destination (mer, montagne, campagne, ville) et sensibilisation à l’éco responsabilité.

Privilégiant les vacances à plusieurs, les nordistes n’ont pas défini leur date de départ. Ils choisiront plutôt la mer et les séjours à l’étranger. Le prix déterminera leur sélection, tant pour la destination que pour l’hébergement.

Pour les séjours à l’étranger, l’Europe se place en tête et particulièrement l’Espagne. Cependant l’Asie (Thaïlande, Vietnam) et l’Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada) ne sont pas en reste.

Pour la France, le soleil de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur attire toujours les nordistes.

Du fait des distances relatives aux destinations choisies, l’avion sera le moyen de transport le plus usité et, pour l’hébergement, leur regard se posera sur l’hôtellerie et les villages vacances. Enfin, la randonnée fait partie de leurs activités de prédilection.

Zoom sur les prochaines vacances des Ch’tis en image :

