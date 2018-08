Près d'un millier de joueurs d'échecs s'affrontent au Parnasse à Nîmes pour les championnats de France

Par Julie Munch, France Bleu Gard Lozère

Les championnats de France d'échecs se déroulent jusqu'au dimanche 26 août au Parnasse à Nîmes. Près d'un millier de joueurs s'affrontent. Parmi eux, les plus grands maîtres de la discipline, mais les plus jeunes et les moins expérimentés ont aussi leur place.