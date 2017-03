Présidentielle : participez aux repas démocratiques de France Bleu Azur

Dans le cadre de la présidentielle, France Bleu Azur va à la rencontre des électeurs de tous horizons pour recueillir leurs avis, leur vécu et leurs propositions sur les grands thèmes qui occupent notre société. Nous vous proposons de discuter, échanger, proposer... autour d’un repas.

Parce que la table est un lieu de convivialité, d’échanges et de partages, France Bleu Azur vous propose de nous réunir, autour d’un repas démocratique et citoyen. Les 2 et 3 avril, nous vous invitons à déjeuner ou dîner, pour faire vos propositions aux candidats à l’élection présidentielle.

Vos idées, vos demandes, vos envies en matière d’éducation ou de Santé. Que faut-il faire pour relancer l’emploi ou pour lutter contre la délinquance ? Quelles propositions pour préserver notre environnement ou assurer la sécurité de tous ? Comment lutter contre la menace terroriste et gérer les vagues migratoires dans notre pays ?

Les questions sont variées et nombreuses. Nous aborderons aussi les difficultés de vivre dans les villes ou dans les campagnes. Comment rétablir un bon équilibre entre les deux ?

Inscrivez-vous en ligne !

Si vous êtes volontaires pour participer, pendant deux heures à ces rencontres, inscrivez-vous ci-dessous à l’un des repas, laissez-nous votre numéro de téléphone et nous vous contacterons.

Dimanche 2 avril de 15h à 17h (goûter)

Dimanche 2 avril de 19h à 21h (dîner)

Lundi 3 avril de 12h à 14h (déjeuner)

Le repas aura lieu à Nice, en centre-ville. Les repas démocratiques de France Bleu Azur seront diffusés et soumis aux réactions des candidats à l’élection présidentielle ou à leurs soutiens locaux dans le cadre d’émissions sur France Bleu Azur du 10 au 21 avril. Un dossier spécial sera également publié en vidéo sur francebleu.fr.