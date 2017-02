Printemps des jardins et des plantes 2017 à Valognes

Les 11 et 12 mars 2017 que vous soyez jardiniers amateurs, férus de botanique ou simples curieux, rendez-vous à Valognes dans la Manche pour la 4ème édition du salon du Printemps des jardins et des plantes.

Pendant 2 jours au cœur du "Petit Versailles normand", une cinquantaine d'exposants vous attend pour parler plantes, fleurs, arbres fruitiers, jardinage. Des animations et démonstrations sont aussi prévues. Les éditions précédentes du salon du Printemps des jardins et des plantes ont accueilli plus de 3000 visiteurs le temps du week-end.

Pépiniéristes, producteurs, entreprises de motoculture ainsi que de nombreuses associations comme les Croqueurs de pommes ou les Jardiniers amateurs de la Manche seront présents. Les 11 et 12 mars alors que le Printemps 2017 pointe le bout de son nez (le lundi 20 mars ) venez profiter des conseils de professionnels et rencontrer des passionnés au complexe Marcel-Lechanoine de Valognes.

Le salon du Printemps des jardins et des plantes organisé par l'Association Valognaise de Loisirs en pratique :

Samedi et dimanche de 10 à 19 heures, au complexe Marcel-Lechanoine (en intérieur et extérieur) de Valognes. Tarif: 2€ / gratuit pour les moins de 12 ans. Restauration et buvette sur place.