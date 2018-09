Saint-Malo, France

Ce lundi, c'est déjà la rentrée ! Mais avant de reprendre le travail, on profite des derniers moments pour aller se baigner une toute dernière fois. Sous un soleil radieux, une chaleur presque étouffante sans un petit vent qui caresse les visages, plusieurs familles ont décidé de poser leurs serviettes sur le sable de Saint-Malo pour leurs dernières heures de vacances ensoleillées ce samedi après-midi.

Château de sable, piscine et baignade

"C'est indispensable avant la reprise, c'est aussi un moyen de s'évader une ultime fois", détail Loïc, le papa d'une famille mayennaise. Pour eux, c'est une façon de bien finir les derniers jours de vacances avec les enfants. Au programme : châteaux de sable, piscines et baignade, pour les petits mais aussi pour les grands.

C'est un dernier week-end sans regret et positif pour Fabienne et Loïc : "On a eu des bonnes vacances, on a bien profité", racontent-ils. Du côté des enfants, Timéo, Angèle et Lenny, tous moins de 10 ans, on a plutôt hâte de rentrer à l'école !

La famille venue de Mayenne pour la journée savoure ces derniers moments sur le sable © Radio France - Alexandre Frémont

Les enfants déjà la tête à l'école

Pour Mathis et Maëlys, les plus grands des enfants, c'est une tout autre histoire. Tristes à l'idée de retourner à l'école, ils sont tout de même heureux de pouvoir profiter de ces derniers moments à la plage avant de reprendre les crayons en main.

Un peu plus prêt de l'eau, on trouve Joseph. Lui, ne fait sa rentrée que mardi : "Il fait beau, il fait chaud, la rentrée paraît loin en voyant ce paysage de rêve". Il se promène sur la plage avec sa mère Marie-Ange, professeur en études supérieures. Ils observent les deux derniers de la famille en train de faire du surf. "Il reste pas énormément de temps pour apprendre à se lever sur la planche", sourit Marie-Ange. Pour elle, la fin des vacances est studieuse : "on prend un peu de temps libre, le reste du temps on révise quand même pour avoir des choses à dire aux élèves". C'est serviette de plage et fiches de révisions pour finir les vacances pour cette maman.

Entre surf, volley et raquette, les activités de plage étaient encore d'actualité à 2 jours de la rentrée © Radio France - Alexandre Frémont

En tout cas, avec le nombre très important de serviettes sur la plage ce samedi après-midi, il semblerait que tout le monde en ai profité jusqu'à la dernière minute.