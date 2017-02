Prolongations, les Bodin's au Zénith de Paris les 24,25 et 26 février !

Après l'incroyable succès de leur spectacle "Grande Nature", les Bodin's prolongent leur tournée les 24, 25 et 26 février 2017 au Zénith de Paris

Prolongations : 24, 25 et 26 février 2017 !

Depuis le 25 septembre 2015, un véritable barnum de plus de 10 semi-remorques a pris la route. Les Bodin’s vont à la rencontre de leur public dans les plus grandes salles de France.

Sur scène, le public retrouve Maria et Christian Bodin accompagnés par des comédiens dans un imposant décor de corps de ferme. Des animaux et de nombreux effets spéciaux (l’eau, le feu … et même les odeurs !) donnent l’illusion parfaite d’être à la campagne.

Avec une tournée de plus de 150 dates et un dispositif technique hors normes, la tournée des Bodin’s est le phénomène de l'année !

Après 5 représentations au Palais des Sports de Paris à guichets fermés en mars 2016, les Bodin's seront de retour dans la capitale les 24, 25 et 26 février 2017 au Zénith !

Réservations ici.



