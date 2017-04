Puy du Fou 2017 : Le célèbre Parc à Thèmes célèbre ses 40 ans avec des nouveautés

Pour cette nouvelle édition 2017 - 40 ans, le Grand Parc à Thèmes du Puy du Fou vous propose pas moins de cinq nouvelles créations originales.

Le Grand Carillon et son village du 18ème

Le Grand Carillon © Radio France - puydufou.com

Le Grand Carillon vous transporte dans son village du 18ème siècle. Vous serez au cœur d'un tout nouveau spectacle musical et remonterez le temps sur les plus célèbres airs de musique.

A 16 mètres du sol, les sonneurs virevoltent et frappent les 70 cloches géantes... Une spectaculaire chorégraphie mélodique - puydufou.com

Le Ballet des Sapeurs et son incendie

Le ballet des sapeurs © Radio France - puydufou.com

Le Ballet des sapeurs avec un incendie d'un véhicule à moteur que les habitants d'un petit village tentent d'éteindre. On y retrouve un Garde-champêtre, desjardiniers et des serveuses dans une ambiance du début du XXe siècle

Inspiré de l’univers du cinéma muet, ce spectacle jazzy est entièrement interprété par les enfants de Puy du Fou Académie - puydufou.com

Egalement en NOUVEAUTÉS 2017, un tout nouvel hôtel, La Citadelle pour passer une nuit sous la protection des chevaliers du Puy du Fou et pour vous restaurer sur place, La Mijoterie du Roy Henry dans son décor Renaissance et L'Ecuyer Tranchant et ses viandes rôties vous accueilleront

1977 - 2017 : 40 années d'histoires

Né en 1977, le Parc à Thèmes du Puy du Fou n'a jamais cessé de proposer à tous ses visiteurs un voyage dans le temps aussi spectaculaire qu'unique au monde. Pour cette nouvelle saison, l'aventure artistique se poursuit avec des nouveautés pour fêter son quarantième anniversaire.

40 années d’un spectaculaire voyage dans le temps… 40 années de spectacles grandioses et d’émotions partagées avec vous ! - puydufou.com

Venir au Puy du Fou