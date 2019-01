Qui seront les Best de l'humour 2019 ?

Les Best de l’Humour est un dispositif de repérage et de soutien à la professionnalisation de nouveaux talents francophones de l’Humour. Il a été imaginé et développé par l’Agence Bazar, spécialisée dans la détection et l’accompagnement de talents de l’Humour, et soutenu par la SACD, le festival le Printemps du Rire et Alhambra Production.

Les Best de l’Humour s’appuient sur les réseaux Humour au niveau local et national : Cafés-théâtres, théâtres, scènes ouvertes, festivals, productions ...

Lors des soirées de sélections, les candidats retenus, 8 à 12 par soirée, ont été invités à participer à une soirée de sélection la plus proche de leur domicile. Ils ont dû y jouer un sketch d’une durée de 8 minutes maximum devant un jury de professionnels de la région qui sélectionne un finaliste.

La finale a lieu à Paris au théâtre l’Alhambra ce mardi 29 janvier 2019 devant un public de 600 personnes et un Grand Jury (Directeurs de théâtres, de festivals, producteurs, représentants de médias, institutionnels …).

Ce Jury de 17 experts aura la lourde tâche de sélectionner 6 gagnants. Ces derniers participeront à la Soirée de Gala du 24ème Printemps du Rire à Toulouse, le festival partenaire des Best de l’Humour, et à une Tournée des Jeunes Talents en Haute-Garonne, soutenue par le Conseil Départemental 31.

Le grand gagnant, lui, sera programmé en plus à La Nuit du Printemps du Rire au Zénith de Toulouse et bénéficiera de l’organisation d’un show-case de son spectacle à Paris, et un second à Avignon, en juillet, dans le cadre du festival OFF.