Quinzaine gastronomique "Souvenirs d'enfances"

France Bleu Orléans vous offre dès la semaine prochaine, des repas gastronomiques, des nuitées avec petit-déjeuner et des visites de chai personnalisées !

Pour la Quinzaine Gastronomique du 16 au 31 mars 2019, 7 chefs entre Loire, Beauce et Sologne vous racontent leurs Souvenirs d'Enfance en partenariat avec les vins AOC Orléans et Orléans-Cléry.

Ils vous proposent ainsi des menus gastronomiques tout compris à tarif tout doux. Réservation directement au restaurant en précisant Menu Souvenirs d'Enfance.

Les vins des 2 appellations AOC Orléans et Orléans-Cléry, c'est l'histoire de 4 grandes familles de viticulteurs, certaines à l'oeuvre depuis le 17ème siècle, d'autres plus récemment, mais toutes cultivent la vigne avec passion, ambition et détermination. Assurément de quoi vendanger de sacrés souvenirs d'enfance !

En parallèle de la Quinzaine Gastronomique du 16 au 31 mars 2019, nous vous avons sélectionné 8 hébergements de charme, petits hôtels ou chambres d'hôtes, entre Loire, Beauce et Sologne.

Des maisons uniques avec une âme, une atmosphère, un art de vivre, où on se sent accueilli comme à la maison, en particulier lors du petit-déjeuner.

Et ces propriétaires ont accepté de jouer le jeu de la Quinzaine Gastronomique en vous offrant sur cette période un petit-déjeuner spécial "Souvenirs d'Enfance".