Quinzaine pour la famille et la jeunesse à Aix-en-Provence du 18 au 29 mars

France Bleu Provence est partenaire de la Quinzaine pour la Famille et la Jeunesse du 18 au 29 mars 2019 à Aix-en-Provence. Au programme : 2 semaines pour participer à plus de 100 animations en famille et découvrir une multitude d'activités.

Initiée par la Direction Jeunesse - Petite Enfance - Enfance en 2015 une semaine durant, pour accompagner les adolescents dans leurs parcours de jeunes citoyens, et compte tenu du succès rencontré, il a été décidé de programmer dès 2016 quinze jours d’animations.

Une 4ème quinzaine magique pour la Famille et la Jeunesse !

Venez découvrir à Aix-en-Provence plus de 100 animations pour vous accompagner et animer votre vie quotidienne du 19 au 29 mars 2019.

Le parrain de cette 4ème édition, le fameux humoriste magicien Éric Antoine, directeur du Théâtre d'Aix, lancera officiellement le 18 mars au conservatoire Darius Milhaud, la Quinzaine pour la Famille et la Jeunesse organisée par la Direction Jeunesse – Petite Enfance – Enfance de la Ville d'Aix-en-Provence.

Pendant deux semaines, du 19 au 29 mars, près de 130 animations seront proposées par 85 partenaires du territoire.

Elles aborderont des thématiques aussi diverses que le numérique, l'emploi, la santé, la prévention, la culture, le sport, le conseil en image, l'archéologie…

Au total près de 40 lieux sont associés à l’événement et vont proposer des activités sous différentes formes : ateliers, conférences, escape game, spectacles, rencontres sportives, journées portes ouvertes… À noter aussi une journée spéciale jobs d'été le 28 mars et deux journées petite- enfance les 23 et 26 mars.

Retrouvez toutes les informations et le programme complet ici ou au 04 42 91 98 01