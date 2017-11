"Radio France fête le livre", une 6e édition sous le signe de l'éducation et de la francophonie

Rendez-vous les 25 et 26 novembre 2017 pour assister à la sixième édition de "Radio France fête le livre". Cette année, plus de 200 auteurs vous donnent rendez-vous à la Maison de la Radio, en compagnie de Dany Laferrière, invité d'honneur de l'événement.

La sixième édition de « Radio France fête le livre » se tiendra les 25 et 26 novembre 2017 à la Maison de la radio avec plus de 200 auteurs présents. Cette année, l’invité d’honneur est Dany Laferrière, membre de l’Académie française. À travers cet événement, Radio France confirme son rôle de prescripteur et sa position de premier média du livre. Sur ses antennes, Radio France consacre 70 heures par semaine à la culture et à l’actualité littéraire et soutient, pendant l’année, une centaine d’événements littéraires et des prix reconnus.

La présence de Dany Laferrière, membre de l’Académie française, à cette 6e édition est d’autant plus symbolique qu’elle répond à l’implication de Radio France pour Haïti suite au séisme de 2010. Radio France a en effet contribué à la construction d’une école francophone à Savanette en Haïti et soutenu les médias locaux pour assurer leur radiodiffusion. Retrouvez toutes les infos sur haitigenerationsfutures.org. Outre Dany Laferrière, plusieurs auteurs haïtiens seront présents, notamment Louis-Philippe Dalembert, lauréat du prix France-Bleu / Page des libraires 2017.

Au programme de « Radio France fête le livre » les 25 et 26 novembre 2017:

Plus de 200 auteurs en dédicace

20 heures d’émissions en public

Des tables rondes, des rencontres et des lectures en studio

Un espace pour les enfants avec des animations, un conteur et des ateliers pédagogiques

Des concerts

Des expositions photos et des espaces dédiés, notamment l’exposition autour de « La musique dans la littérature » conçue par la direction de la Documentation, à découvrir à partir du lundi 20 novembre jusqu’à fin décembre dans la Nef de la Maison de la radio

Mot à mot, les auteurs se racontent

Dans "Mot à mot", les auteurs se "livrent" tous les jours jusqu’à samedi sur les comptes Facebook, Twitter et Dailymotion de Radio France. Dany Lafferière, notre invité d'honneur, est le premier à s'installer devant la caméra.