2ème raid du Bassin d'Arcachon, 100 % féminin pour une aventure à la fois sportive, humaine et solidaire !

2 ème édition pour ce raid porté par la girondine gagnante de Koh Lanta 2008, Christelle Gauzet, passionnée de raids sportifs, et qui souhaite faire découvrir le bassin d’Arcachon.

Des duos 100% féminin, qui mêle à la fois l’effort physique et le dépassement de soi, tout en offrant aux participantes de vrais instants de lâcher prise.

Le programme exceptionnel :

Le vendredi 8 juin : 30 kms VTT et 500 M de nage vers Cazaux et la forêt domaniale de La Teste

13h30 : départ « Détonnant » sur l’hippodrome de La Teste de Buch, 4 cavaliers prendront le départ sur la première piste de l’hippodrome tandis que les 100 femmes seront positionnées dans des SAS selon leur choix du cheval gagnant. Le cheval gagnant déclenche le départ du sas des filles qui auront bien misé et ainsi de suite vers l’épreuve de VTT.

Le samedi 9 juin : 9h30 , 14 kms de kayak de mer vers les cabanes tchanquées

Déjeuner sur la plage de la Hume, animation avec groupe de percussions pour l’arrivée des participantes

14h30 , 15 kms de trail vers la dune du Pilat , départ du port d’Arcachon jusqu’au camping de la forêt en longeant le littoral

A partir de 18h45 , soirée festive

Le dimanche 10 juin : activités touristiques offertes

Le Raid Défi d’Elles défend une noble cause, la prévention du cancer du sein en soutenant l’association Keep A Breast , qui agit pour la prévention du cancer du sein, et qui est soutenue par le Centre Aquitain du Sein de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine.

"Le centre est une assurance d’une prise en charge coordonnée et personnalisée des maladies du sein. Il propose une offre complète et rapide de prise en charge dans un même lieu, la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine pour que le parcours de soin du patient soit optimisé. "

Les personnalités du raid défi d’elles :

Valérie Trierweiler, journaliste, ambassadrice et participante de l’évènement.

Joel Dupuch, ostréiculteur et acteur, ambassadeur de l’évènement.

Laurence Arne, actrice et humoriste, marraine et participante de l’événement

"Venez participer au raid "Défi d'Elles ", un raid à "PART" à l'image du magnifique bassin d'Arcachon."