Raid des maraîchers à Eysines avec France Bleu Gironde

Ecoutez France Bleu Gironde et gagnez 10 kilos de pommes de terre d’Eysines.

Organisé chaque année au printemps depuis 2005, le Raid des maraîchers, manifestation incontournable à Eysines est de retour vendredi 7 et samedi 8 juin. À vélo, à pied ou même en calèche, les parcours du Raid vous emmènent à la découverte de la zone maraîchère de la vallée de la Jalle à l’ouest de la métropole bordelaise. En plus de célébrer l’activité maraîchère, le Raid est aussi l’occasion de découvrir le patrimoine naturel et culturel local et de partir à la rencontre des producteurs et de déguster leurs productions : pommes de terre, salades, carottes ou kiwis.

Faites le plein de patates !

A l’occasion du Raid des maraîchers, écoutez France Bleu Gironde pour tenter de gagner 10 kilos de pommes de terre (5 kilos seront reversés au profit des restos du cœur). Nadine Longuy, directrice du service des sports en charge du raid sera l’invitée de Philippe Vigier dans le Grand agenda, samedi 1 juin à 11h00. Et retrouvez les Jardins de Cyril dans un Grand Miam spécial « patates », lundi 3 juin dès 10h00 avec Isabelle Wagner et chef Jésus.

Six parcours sur deux jours !

Vendredi 7 juin 2019

La rando’cool (pédestre) : une excursion de 5 km pour prendre le temps d’explorer les paysages de la zone maraîchère. Durée : 1h30. RDV 19h00.

(vélo ou pédestre) : un temps de rencontre et d'échange où un maraîcher vous accueille sur son exploitation. Durée : 45 min sur l'exploitation. RDV 19h00. L'handi'rando : une randonnée de 3 km adaptée aux personnes à mobilité réduite, avec la possibilité de se faire prêter une joëlette (fauteuil de randonnée adapté nécessitant deux accompagnateurs). RDV 19h00.

Samedi 8 juin 2019

La rando du lève-tôt (pédestre) : une belle expédition de 16 km à pied , pour les plus matinaux des participants. Durée : 4h00. RDV 8h00.

(vélo) : une balade à vélo de pour toute la famille à partir de 10 ans, le long des champs et de la vallée de la jalle. Durée : 3h00. RDV 9h00. La rando'cool (pédestre) : une excursion de 7 km pour prendre le temps d'explorer les paysages de la zone maraîchère. Durée : 2h00. RDV 9h30

Ateliers, marché et dégustations !

le marché de producteurs de pays vous accueille sur la grande place du Bourg dès 20h le vendredi et dès 11h le samedi. Ce marché propose à la vente des plats préparés à base de produits locaux. Egalement au programme, des ateliers-démo d'artisanat d'art, pour découvrir les métiers de forgeron, tailleur de pierre, sculpteur sur bois, ébéniste, céramiste, vannier. Un troc plantes s'installe le samedi dès 8h30 sur la grande place du Bourg qui vous permettra de vous approvisionner en graines et plants pour vos potagers.