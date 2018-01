Rendez-vous les 1er et 2 février 2018

France Bleu Champagne-Ardenne partenaire des plus grand événements vous donnent rendez-vous les 1er et 2 février à Reims pour le Rallye Mont-Carlo Historique 2018 avec la Ville de Reims

Rallye Monte Carlo Historique

Vendredi 2 février, à partir de 15h, les 97 voitures et équipages se retrouveront avec une vingtaine de bolides emblématiques place de l'hôtel de ville. Puis les 97 voitures d'époque prendront le départ du célèbre Rallye Monté-Carlo Historique, à partir de 19h, direction la principauté via le boulevard de la Paix, avenue de Champagne, Verzenay et Verzy.

France Bleu Champagne en direct

Rendez-vous jeudi 1er février en direct du Parc des Expositions avec Fabrice Morvan de 16h30 à 18h

Vendredi de 18h à 20h, Sébastien Gitton vous fait vivre le départ

Infos Pratiques

Vérifications techniques et administratives Parc des Expositions

jeudi de 16h à 18h30

vendredi de 8h30 à 15h

Exposition des véhicules en parc fermé

vendredi à partir de 16h place de l'Hôtel de Ville, rue de Mars et rue de la Grosse Écritoire

1er départ vendredi à 19h