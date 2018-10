France Bleu Provence est partenaire de la Fête de la Randonnée qui se déroulera ce dimanche 14 octobre de 08h00 à 17h30 dans le domaine départemental de Roques Hautes / Beaurecueil.

Cette Fête de la Randonnée est organisée par le comité des Bouches du Rhône. Il est le 1er comité de France avec 8700 licenciés et 116 associations adhérentes.

Toutes les randonnées sont sécurisées et encadrées par des animateurs formés par la Fédération Française de la Randonnée. Les randonnées sont de tous niveaux, ouvertes à toutes et tous, pour le plaisir et la découverte de chacun, ensemble. Vous pourrez ainsi parcourir et (re)découvrir la magnifique Montagne Sainte-Victoire !

Huit parcours de randonnée :

- Croix de Provence 1 : 24 km-1030 m de dénivelé

- Croix de Provence 2 : 17 km-1050 m de dénivelé

- Croix de Provence 3 : 17 km-830 m de dénivelé

- Oppidum/Refuge Cézanne : 12 km-510 m de dénivelé

- Les deux barrages : 11 km-240 m de dénivelé

- Refuge Cézanne : 6 km-230 m de dénivelé

- Tour de la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire : 6 km-170 m de dénivelé

Vous pourrez découvrir aussi :

- Parcours géologique : 6 km-170 m de dénivelé

- Rando Challenge® (épreuve rando d’orientation)

- Marche Nordique : 7km-200 m de dénivelé

- Marche pour malvoyants : 7km

Aucun point d’alimentation sur place

Le parking est limité, pensez au covoiturage (plateforme disponible sur notre site)

Un Tombola est organisée avec de nombreux lots, 1€ le ticket (1 ticket offert aux participants des randonnées)

