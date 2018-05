A quelques kilomètres de Granville dans la Manche l’association "Saint-Michel Harley-Davidson" organise un grand rassemblement de motos samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 à Saint-Pair-sur-Mer au profit d’associations d’aide à l’enfance.

Saint-Pair-sur-Mer, France

Le rassemblement de Harley-Davidson en Normandie est un évènement caritatif :

"Il est important de noter que ce grand rassemblement est organisé pour aider 2 associations : le sourire de Juliette et l’éclosion bleue" précise Christophe Bohnlen, le vice-président de "Saint-Michel Harley-Davidson".

Le sourire de Juliette permet d’organiser des animations dans les hôpitaux pour les enfants malades.

L'éclosion bleue aide les enfants autistes et leurs familles.

Le rassemblement de Harley-Davidson à Saint-Pair-sur-mer est un évènement familial :

Place des loisirs, petits et grands pourront admirer 200 motos en provenance du Grand-Ouest, de vieilles voitures américaines et des véhicules de la 2ème guerre mondiale.

Les visiteurs trouveront sur place des structures gonflables pour les enfants, des gyropodes, un village normand avec des produits locaux, un sculpteur sur verre et pourront assister à des concerts.

Les associations qui viennent en aide aux enfants malades seront présentes pour expliquer leurs actions.

Moyennant un petit don (2 euros) des baptêmes en Harley seront possibles. Un "Road Street" empruntant la route du bord de mer jusqu'à Jullouville permettra d’admirer les mythiques deux-roues.

Le rassemblement de Harley-Davidson en pratique :

Samedi 16 juin de 10h à 22h

Dimanche 17 juin de 10h à 18h

Place des loisirs, 50380 Saint-Pair-Sur-Mer.

Restauration sur place.