Rassemblement internationale de Ford T dans la Manche

Les 28, 29 et 30 juin 2019, l'Association Normande de Véhicules d’Époque organise la 22ème concentration internationale de Ford T en Normandie. Pendant 3 jours, plus de 70 véhicules sillonnent les routes de la Manche entre mer et marais. Venez les admirer !

Ce rassemblement de Ford T a lieu chaque année dans une région française différente. Elle réunit des collectionneurs en provenance de la France entière et de plusieurs pays comme l’Allemagne, la Belgique, l’Angleterre, les Pays Bas, le Luxembourg et la Suisse.

Cet évènement donne l’occasion aux amateurs de se retrouver et aux curieux d’admirer cette auto particulière dont plus de 14 millions ont été produites entre 1908 et 1927.



Les parcours des Ford T dans la Manche :

Le vendredi 28 juin dans l’après-midi, les véhicules quitteront Carentan-les-marais en direction de Sainte-Marie-du-Mont et des marais de Saint-Martin-de-Varreville. Un périple sur la côte Est du Cotentin est ensuite prévu : découverte de Ravenoville et de Quinéville avant de rejoindre Sainte-Mère Eglise, en soirée.

Au programme du samedi 29 juin : le matin, Ste-Mère-Eglise, Orglandes et le cimetière allemand, St Sauveur Le Vicomte, St Jacques de Néhou, le Moulin du Cotentin, St Pierre d'Arthéglise, Hattainville et Carteret ou les véhicules seront en exposition à côté de la gare de 11 h 30 à 12 h. Puis direction Barveville-plage, Port-Bail sur Mer et Saint Lô d’Ourville au manoir du parc pour un arrêt de 13 h 30 à 16 h 30.

Dans l’après-midi : St Lô d'Ourville, Bolleville, la Haye avec un passage en centre-ville, l’Abbaye de Blanchelande, Vindefontaine, Beuzeville La Bastille, Chef du Pont et retour à Sainte-Mère-Eglise où les Ford T seront exposées sur la place de l’Église vers 18 h 30.

Dimanche 30 juin : Sainte-Mère Eglise, Fresville, Magneville , Ecausseville avec la visite du hangar à dirigeables. Puis retour des autos sur Sainte-Marie-du-Mont et exposition des véhicules sur l'hippodrome d'Utah à partir de 12 h et jusqu'à 16 h.

Balade touristique de Ford T dans la Manche

Passionnés de véhicules d’époque ou simples curieux, rendez-vous sur les lieux d’expositions ou le long des routes de la Manche.

Le site de l'Association Normande de Véhicules d’Époque qui organise ce rassemblement de Ford T dans la Manche : ANVE