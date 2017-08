Raymond Heinimann de Hégenheim, malgré-nous

75 ans après l'incorporation de force des alsaciens dans l'armée allemande, France Bleu Elsass vous propose les témoignages des incorporés de force, enregistrés en 2012.

Réécoutez Raymond Heinimann de Hegenheim vous raconter son incorporation de force, ses souffrances, ses relations avec ses proches. Et comment il a pu relever la tête après la guerre grâce à la religion :

Raymond Heinimann de Hegenheim Copier

15 juillet 1950 : ordination à Strasbourg. Sa devise d’ordination était tirée de la deuxième épître aux Corinthiens : « ce n’est pas que nous prétendons régir votre foi, nous voulons seulement contribuer à votre joie ». Il y a eu tellement d’ordonnés cette année-là qu’il n’y avait pas assez de postes à pourvoir pour tout le monde. Il en a profité pour continuer ses études, validant une licence d’allemand.

Mai 1956 : enseignant d’allemand au séminaire de jeunes de Walbourg

Juin 1985 : au jour de sa retraite de l’Education Nationale, il retourne dans le Haut-Rhin, dans l’idée de donner un coup de main au curé de sa commune natale, Hégenheim. Mais le prêtre en place n’en avait pas besoin et il se tourne vers le village voisin de Buschwiller, où le curé était souffrant. C’est devenu sa paroisse de cœur et d’adoption.

22 août 2010 : soixante années de prêtrise. Six décennies plus tard, il voulait toujours autant donner de la joie aux fidèles, à modestement essayer d’humaniser et non de sacraliser. En latin, en allemand, en français ou en alsacien, l’important est de détendre et non de crisper celle et ceux qui viennent encore à l’église.