(Re)découvrir le Jarez en vélo ce Samedi

Le cyclotourisme consiste à découvrir des sites, des paysages, des lieux où aller à la rencontre des populations en utilisant le vélo.

L'Amicale laïque de la Terrasse organise ce Samedi une randonnée cyclotouriste avec 4 circuits sur les routes du Monts du Lyonnais et du Jarez:

40 km (dénivelé 550m) départ libre de 7h à 11h

52 km (dénivelé 850 m) départ libre de 7h à 11h

82 km (dénivelé 1500m) départ libre de 7h à 11h

122 km (dénivelé 2200m) départ libre de 7h à 10h

.

Vous apprécierez les vues et panoramas des Monts du Pilat, du Forez, des monts du Lyonnais ou bien encore du Jarez.

Le point de départ se fait à l'amicale, avec boisson chaude offerte.

Des ravitaillements «salé & sucré» sont à disposition sur les parcours.

A l'arrivée, partagez une "pasta party" ensemble.

Tarifs de 4 et 5 € pour les licenciés, 6 et 7€ pour les non licenciés, gratuit pour les moins de 18 ans.

Petits rappels : Le port du casque est obligatoire (possibilité de prêt), respect du code de la route, les pelotons de plus de 20 cyclistes sont interdits et une autorisation parentale pour les moins de 18 ans non accompagnés est nécessaire.