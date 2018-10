"Recompensa", du 2 au 4 Novembre au Palais des Festivités à Evian, premier concours général de la gastronomie Savoie et Haute Savoie pour mettre en valeur les saveurs, la créativité et la gastronomie d’aujourd’hui et de demain…

L’événement « RECOMPENSA » est organisé du 2 au 4 novembre 2018, au Palais des Festivités d’Evian.

RECOMPENSA est le mot Savoyard pour évoquer la récompense, le prix, la distinction…

Le projet est destiné à la découverte, à la reconnaissance et à la promotion, non seulement des productions qui sont réalisées sur le territoire Savoie – Haute Savoie, mais aussi et surtout de celles et ceux qui les créent et les font vivre.

La manifestation « RECOMPENSA » est un événement proposé et organisé par La Ville d’Evian et les professionnels de Savoie et de Haute Savoie.

RECOMPENSA comprend un site d’évaluation des catégories ouvertes au concours (à huis clos) et le site ouvert au public « salon des saveurs Savoie – Haute Savoie » où l’on retrouve les animations gastronomiques, ainsi que la catégorie du concours « Nouvelles Saveurs Savoie – Haute Savoie », des conférences et des animations culturelles.

EN RÉSUMÉ :

Concours à huis clos le vendredi 2 (après-midi) et samedi 3 novembre (matin)

Salon des "Saveurs Savoie – Haute Savoie", samedi 3 et dimanche 4 novembre, de 10h à 19h

Proclamation des résultats le dimanche 4 novembre à 18h30

---------------------------------------------

Organisation des « Recompensa 2018 »

Tél : 04.50.83.10.01 (Office de tourisme d’Evian)

Mail : recompensa@ville-evian.fr