Reconstitution historique aux casemates du Huberbusch

Nouveau rassemblement au Huberbusch (à Hobling, commune de Chémery-les-Deux) les 1er et 2 juillet, pour sa 6e édition de reconstitution historique !

La ligne Maginot est un sujet souvent traité mais encore trop souvent méconnu, faisant l'objet de nombreuses idées reçues. Il en est de même, plus généralement, de l'histoire de l'armée française de 1939-1940. Qui imagine qu'en mai-juin 1940, près de 100 000 hommes perdront la vie?

Certes, sous le même uniforme que celui du film de la "7e compagnie", l'association de Sauvegarde des Casemates du Huberbusch (à HOBLING, commune de CHÉMERY-LES-DEUX) vous présente une version moins drôle et surtout, historiquement beaucoup plus proche de la réalité des faits.

Les 1er et 2 juillet 2017, une importante reconstitution se déroulera aux casemates du Huberbusch avec des groupes en tenues françaises, britanniques et allemandes de la période 1939-1940 afin de raconter l'histoire de la ligne Maginot et de ses intervalles.

Hobling est un village paisible de quelques centaines d'habitants. En 2011, l'ASCH sortait de l'abandon et de l'oubli un ensemble de casemates de la ligne Maginot, les casemates du Huberbusch. Au fur et à mesure de leurs travaux et de leurs recherches historiques, les bénévoles ont pu mettre au goût du jour ce morceau d'histoire locale. En 1940, des régiments entiers occupaient ce secteur; outre les équipages de la ligne Maginot, il y avait des régiments d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, du génie etc. Même une unité Britannique d'écosse, la 51st Highland Division. Et tout cela sera représenté à l'occasion d'une reconstitution unique avec un esprit d'authenticité bien travaillé!

Pendant deux jours, voyagez en 1939-40 dans un cadre exceptionnel et découvrez une casemate reconstituée et occupée par son équipage, une tranchée aménagée et animée, des bivouacs avec démonstrations de matériels, des véhicules d'une grande rareté, des aubades de sonneurs de cornemuse...

Cet événement est également l'un des rares à présenter la cavalerie hippomobile de cette période. A l'aide de chevaux, de véritables cavaliers équipés d'authentiques harnachements et uniformes, des présentations dynamiques autour du rôle et de l'usage du cheval au cours de la bataille de France pourront être explicités.

"Nous ne sommes pas un musée, nous essayons d'immerger le visiteur au coeur de sa propre histoire, c'est de l'histoire vivante" précise Charles LEDIG, président de l'ASCH.

Le site des casemates du Huberbusch ouvrira ses portes le samedi de 14h à 22h et le dimanche de 9h à 17h.

Entrée: 2€ par personne et gratuit pour les moins de 12 ans.