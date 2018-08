Après 14 ans à Souchez, Haillicourt accueille cette année le Campement reconstitué du Pas de Calais libéré. Du jeudi 30 août au dimanche 02 septembre, au pied des terrils jumeaux Haillicourt et l’Association Véhicules Militaires d’Artois, organise cette commémoration.

Dans le cadre des commémorations de la libération de notre Région, l'Association VMA organise un rassemblement de véhicules militaires de la Seconde Guerre Mondiale sur la commune d'Haillicourt. Ce seront environ 300 véhicules qui sillonneront les routes de notre Région, accompagnés de musiques militaires.

Il était une fois le Pas-de-Calais libéré

La Municipalité organise, en partenariat avec l'Association des Véhicules Militaires de l'Artois, l'événement commémoratif :

"Il était une fois le Pas-de-Calais libéré"

Du 30 août au 2 septembre 2018 sur la Place Jean Jaurès, à la Salle de la Lampisterie et dans toute la commune

Nombreuses festivités sont au programme.

L'arrivée des libérateurs :

Venus de plusieurs pays, c’est en convois que nos libérateurs arrivent sur le sol d’Haillicourt. « Il était une fois Le Pas-de-Calais libéré » nous fait revivre tous ces moments inoubliables. Nombreux sont les habitants venus accueillir chaleureusement les troupes. Un moment inoubliable pour tous, car sans ces militaires et sans le soutien des civils, nous ne pourrions fêter la libération.

Suite à un parcours périlleux pour rejoindre notre France occupée, les troupes alliées ont établi leur campement dans la commune d’Haillicourt, aux pieds des terrils jumeaux de la Fosse 6. Cette reconstitution de camp à la Lampisterie, (un autre lieu de l’histoire haillicourtoise), illustre la vie des militaires et civils dans une réalité époustouflante. Pas de victoire sans musique ! C’est avec près de 200 musiciens internationaux que nous célébrerons la libération du Pas-de-Calais

LE PROGRAMME

JEUDI 30 AOÛT 2018

marche du G.I. (Tenue de combat obligatoire) Inscriptions toute la journée à l’accueil pour les deux activités - Retraite aux flambeaux

VENDREDI 31 AOÛT 2018

18H : inauguration du camp - 21H : défilé de mode à la Lampisterie Tenues civiles et militaires Hommes et Femmes - 22H : Concert des Satin Doll Sisters

Les Satin Doll Sisters est un groupe Rétro-vocal exclusivement composé de voix féminines à l’image des célèbres groupes des années 40/50 comme les Andrews Sisters, les McGuires Sisters, les Chordettes... dès 22h à la Salle de la Lampisterie

SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018

LES DÉFILES DES VÉHICULES MILITAIRES

Convoi Bleu 9h : Mise en place du convoi 9h30 : Départ du convoi 10h30 : Arrivée à VERQUIN 12h : Arrivée à BARLIN 15h : Arrivée à BÉTHUNE 17h : Retour au camp

Convoi Rouge 9h40 : Mise en place du convoi 10h : Départ du convoi 10h30 : Arrivée à MARLES-LES-MINES 12h30 : Arrivée à LAPUGNOY 15h : Arrivée à BÉTHUNE 17h30 : Retour au camp

Le Beffy Big Band est un orchestre de Jazz en grande formation. dès 22h à la Salle de la Lampisterie

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018

10H15 : cérémonie d’hommage au monument aux morts place jean Jaurès Haillicourt - 11H : grand défilé de véhicules militaires rue du 1er mai et rue Emile zola - 14H30 : concert du Bagad de Lann-Bihoué à l’entrée du camp.

Depuis 1952, le Bagad de Lann-Bihoué et ses 30 sonneurs ont construit leur légende. Ils parcourent aujourd’hui la planète en soufflant dans leurs cornemuses et leurs bombardes. Tandis que leurs tambours rythment des airs qui n’ont rien de guerrier. Saisissant ! Pendant le défilé et dès 14h à l’entrée du camp.

