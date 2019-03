Reflets du cinéma : le cinéma scandinave mis à l'honneur

Laval, France

Rendez-vous incontournable des cinéphiles mayennais, la 23ème édition des Reflets du Cinéma démarre ce vendredi en Mayenne. Pendant deux semaines, le festival s’installe dans tout le département pour faire découvrir ou redécouvrir des films.

Après le cinéma indien, cette année direction le nord de l'Europe pour une édition consacrée au cinéma scandinave regroupant ainsi les films suédois, norvégiens et danois.

De Bergman à la nouvelle génération

Ces reflets du cinéma scandinave permettront de (re)voir les chefs d’œuvre d'Ingmar Bergman, auteur d'une cinquantaine de longs-métrages entre 1946 et 2003. Un focus sur une partie de sa programmation sera proposé, ainsi qu'une conférence et deux documentaires sur le Suédois qui avait été distingué à Cannes en 1997, meilleur réalisateur de tous les temps.

Le festival rendra également hommage au réalisateur Bo Widerberg (Joe Hill, All things fair), au scénariste Tobias Lindholm (La chasse, Borgen) et au comédien Anders Danielsen Lie (Oslo,31 août).

Cette 23ème édition sera aussi l'occasion de découvrir des réalisations plus récentes comme le film The Idealist de Christina Rosendahl diffusé en cérémonie d'ouverture ou encore le long-métrage Borgen d'Ali Abbasi, l'une des sensations du dernier Festival de Cannes, récompensé du prix "Un certain regard".

Au total, jusqu'au 19 mars, une cinquantaine de films seront projetés dans dix cinémas mayennais et plusieurs salles du département. Les détails et la programmation sont disponibles ici.

En parallèle du festival

L'association Atmosphère 53, organisatrice de l’événement, ne se cantonne pas au cinéma, elle propose également de nombreuses animations en parallèle du festival.

Par exemple, des conférences, notamment une sur la BD scandinave samedi 9 mars à la bibliothèque Albert Legendre à Laval. À découvrir aussi, quatre expositions dont celle de Rebecka Tollens, dessinatrice suédoise qui expose à l'Art au centre à Laval.

Enfin le cinéma de Château-Gontier propose un ciné-concert vendredi 15 mars à 20h30, une vingtaine d'élèves du conservatoire ont mis en musique trois films d'animation scandinaves.