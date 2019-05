Regardez et réécoutez l'AïoLive Le Concert de Margaux Simone à Carry-le-Rouet

L’Aïolive Le Concert" Saison 2018-2019 a fait escale le mercredi 10 avril 2019 à l’Espace Fernandel de Carry-le-Rouet avec Margaux Simone. Réécoutez ou découvrez l'émission musicale de France Bleu Provence présentée par Mélanie Masson.

C'est pop, c'est sexy et sensuel ! Vous ne résisterez probablement pas à Margaux Simone. Du haut de ses 27 ans et après l'album Nana et un EP, voilà qu’elle revient avec un tout nouvel EP, Platine.

Autrice, compositrice, interprète, originaire de Martigues, mix de nombreuses icônes, de Marilyn Monroe à Lana Del Rey sans oublier Lady Gaga, Margaux Simone mélange les genres à tous les sens du terme. Et c’est tant mieux !

Envie de la découvrir ? Regardez la captation vidéo faite lors de l'émission qui a eu lieu en live le mercredi 10 avril 2019 en direct sur France Bleu Provence depuis l'Espace Fernandel de Carry-le-Rouet.