Rejoignez l'équipe "France Bleu Gironde" sur Waze

Portez le badge France Bleu Gironde et roulez avec nos couleurs sur l'application Waze.

Vous l'entendez dans nos points circulation : désormais, France Bleu Gironde est partenaire de l'application de navigation communautaire Waze. France Bleu Gironde bénéficie d'un accès instantané aux données de trafic de Waze : bouchons, accidents, routes coupées, travaux pour vous informer en direct et en temps réel sur les parcours et les itinéraires-bis les plus précis.

Le logo de France Bleu Gironde à côté de votre avatar © Radio France

Rejoignez l'équipe France Bleu Gironde

Soyez fiers de rouler avec les couleurs de votre radio ! Rejoignez ainsi notre communauté de patrouilleurs-wazers et portez le badge France Bleu Gironde accolé à votre avatar. Comment faire ? C'est très simple :

Téléchargez gratuitement l'application Waze sur iOS ou Android

Cliquez sur la loupe en bas à gauche Cliquez sur votre pseudo Cliquez sur "Equipes" Cliquez sur "France Bleu Provence"

et vous voilà membre de l'équipe France Bleu Provence sur Waze !

On fait la route ensemble en direct à n'importe quel moment de la journée.

Être patrouilleurs-wazeurs n'exclut pas vos appels, traités en priorité et en direct afin d'informer les autres automobilistes des problèmes de trafic rencontrés sur votre route. Gardez le réflexe 05.56.19.10.10