1ere édition de Divers City à Metz : remise de prix des Talents de la diversité, à vous de voter

France Bleu Lorraine remettra un prix lors de la prochaine soirée révélateur de talents à Metz. A vous de le choisir parmi les six candidats que nous vous présentons. Votez !

La diversité est une chance pour la France. Les associations Cap Avenir Diversité et Avicenne Pôle Europe, avec le partenariat de France Bleu Lorraine, organisent une soirée de mise en valeur de parcours de réussite dans différents domaines (culture, sport, économie, éducation, entreprenariat, vie associative, Santé…) le 28 mars 2017 à l'Opéra Théâtre de Metz Métropole, soirée présentée par Marc Emmanuel avec la présence de Leila Slimanie (Prix Goncourt 2016) et Lilian Thuram. Soirée ouverte au public.

Cap Avenir Diversité (à Metz) est une association créée en 2012 dont le but est de démontrer et de populariser l’idée selon laquelle la diversité de sa population est une chance pour la France. Cap Avenir Diversité accompagne l’engagement dans le développement et la mise en oeuvre de la diversité et la lutte contre les discriminations. Avicenne Pole Europe (à Longwy) traite de la même thématique mais plus portée par la dimension culturelle.

VOTEZ pour celui des six lauréats qui recevra le prix spécial France Bleu !

Regardez et écoutez la présentation des 6 lauréats mosellans, puis faites votre choix et votez dans le module en bas de page. Merci de votre participation.

Culture : Richard Adam Mahoungou, artiste- comédien

Sport : Mehdi Loughimi, lycéen et karatéka

Numérique : Louis Levesque associé avec Cihan Cengiz, Franck Petriz et Mesut Cengiz pour leur projet Marcel App

Média : Hippolyte Gauthier, lycéen et engagé dans un projet cinématographique

Vie associative et citoyenneté : Camille Brandard, lycéenne, sportive et engagée dans l’association Avicenne Pôle Europe

Economie Sociale et Solidaire : Mohamed Belgacem, entrepreneur et fondateur de l’association Mob Avenir

A vous de voter !