Remporter vos entrées pour les plus beaux musées haut-rhinois en jouant avec Isabelle Chalaye

Alsace, France

Dès lundi et pour toute la semaine, venez jouer en duel, et remportez chaque jour vos entrées pour les plus beaux musées Haut-rhinois :

le musée du papier peint à Rixheim, appréciez les papiers peints précieux, témoins de deux siècle de décor mais aussi des machines et des archives

musée du papier peint rixheim

https://www\.museepapierpeint\.org/fr/

le musée edf Electropolis à Mulhouse et découvrez « l'aventure de l'électricité » avec ses 4 000 m2, le plus important musée d'Europe de l'histoire de l'électricité et de l'électroménager

musée edf mulhouse

https://www\.musee\-electropolis\.fr/

le musée du jouet à Colmar pour retomber en enfance devant de superbes expositions de poupées et autres jouets

musée du jouet colmar

Duel gagnant 11h-12h sur France bleu alsace