Alsace, France

Jouez en duel, faites un max de points pour vous sélectionner et remportez la sélection de produits, invitations musée et initiation au vin offert par le club des saveurs, 13 grandes entreprises alsaciennes et indépendantes qui s’engagent à vous offrir le meilleur de la région.

ALSACE LAIT une glacière + 8€ Bon de Réduction Immédiat

ALELOR : assortiment de moutardes

METEOR : 6 verres + Tee-shirt+ 10 entrées pour la Villa Météor

MEYERS : 10 entrées pour le musée

ARTHUR METZ : cours de dégustation pour 2 personnes à l'école des vins à Marlenheim

FEYEL : une terrine Strasbourgeoise 20% foie gras et rillette d'oie TERRINE

ANCEL: des produits et goodies

GRAND MERE : une valisette de produits de la marque

SATI : 2 paquets de café Sati + capsules Nespresso

BURGARD : 10 Bretzels + 1 couronne bretzel

PIERRE SCHMIDT : bon de réduction + goodies

FORTWENGER : 5 paquets Hansi 200G

CAROLA : Plaque émaillée vintage + Tote Bag

Club des Saveurs d'Alsace: Cabas + chéquier 50€

http://www.clubsaveursalsace.com/

Duel gagnant 11h – 12h sur France bleu alsace