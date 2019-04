Remportez pour votre chat ou votre chien 1 an de croquettes avec la société alsacienne Kalina

Dinsheim-sur-Bruche, France

Toute la semaine, venez jouer en duel, faites un maximum de points pour vous sélectionner et remporter 1 an de croquettes pour vos animaux offert par la société alsacienne Kalina à Dinsheim sur bruche et en bonus le poids de votre chien en biscuit

Kalina, c’est avant tout une marque alsacienne de croquettes Super et Ultra premium. Cela veut dire que les animaux domestiques carnivores sont nourris avec des protéines animales, mais aussi toute une série d’ingrédients de haute qualité dont 30% sont issus de l’agriculture biologique. Des recettes élaborées avec le concours de nutritionnistes connus et reconnus de l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort.

Ce sont donc des recettes sans OGM, sans colorants, avec ou sans céréales et bio

https://kalina.fr/