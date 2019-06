Remportez une randonnée pédestre pour deux autour du Mont saint Odile

Alsace, France

Toute la semaine, venez jouer en duel, faites un maximum de points pour vous sélectionner et remporter une randonnée pédestre pour deux personnes autour du Mont Saint Odile 4 jours et 3 nuits offert par Espace Randonnée à Haguenau

Jour 1: Arrivée individuelle à Barr Installation à l’hôtel à Barr et visite libre de la vieille ville.

Jour 2: Randonnée de Barr à Klingenthal / Otrott env. 20 km Votre circuit débute par l’ascension du mont Saint Odile en passant par le château de Landsberg et le sentier panoramique du mur païen. Vous poursuivrez par la visite du Monastère puis vous descendrez en direction d’Ottrott. Jour 3: Randonnée de Klingenthal / Ottrott à Le Hohwald env. 20 km Depuis Ottrott votre chemin vous mènera vers Klingenthal, vous randonnerez jusqu’au sommet du Heidenkopf. Progressivement vous verrez apparaitre le château de Birkenfels. C’est en descendant tranquillement que vous rejoindrez Le Hohwald.

Jour 4: Randonnée Le Hohwald à Barr env. 20 km Aujourd’hui vous traverserez de beaux sentiers forestiers vers le vignoble en passant par les châteaux d'Andlau, le village d'Andlau et son abbatiale romane Ste-Richarde, puis par le Zotzenberg et Mittelbergheim. Un peu plus loin vous finirez à Barr.

Prestations :

3 Nuitées en demi-pension en Hôtels 2* et 3*

Transfert des bagages d’hôtel en hôtel

Documents et itinéraire de voyage

Assistance téléphonique

Gain valable pour la saison 2019 jusqu’au 10.10.2019 https://www.espace-randonnee.fr/fr