Ottrott, France

Toute la semaine, venez jouer en duel, faites un maximum de points pour vous sélectionnez et remportez votre journée détente et massages à l’hostellerie des châteaux et spa à Ottrott

Faites vous chouchoutez, ressourcez vous au sein d’un spa de plus de 2500m2 en Alsace

hostellerie des châteaux ottrott

Cette journée comprend

• L’accès à l’espace piscine & jacuzzi et aux espaces Spa de 10h00 à 19h30

• Accès au nouveau « Spa des Châteaux » de 2500 m2 de 10h00 à 19h30 avec : 3 Piscines : intérieures & extérieures (de saison), 2 jacuzzis : intérieur & extérieur,

• Salles de repos et plus de 10 différents saunas et hammams

• Peignoir, drap de bain et chaussons à disposition

Et un massage de deux heures pour deux personnes

https://www.hostellerie-chateaux.fr/m/fr/page/hotel-spa-alsace.1.html

Duel gagnant 11h – 12h30 sur France bleu alsace