Remportez votre panier garni offert par l'entreprise Raifalsa Alélor

Mietesheim, France

Toute la semaine, jouer en duel, faites un max de points, sélectionnez vous et remportez votre panier garni offert par Raifalsa Alélor, producteur alsacien de moutardes, raifort d'Alsace et condiments

alélor

Dans le panier garni vous retrouverez les trois nouvelles moutardes « 1873 » dans des verres à boire collector et le coffret « terroir » de trois moutardes parfumées, mais également des cornichons, pestos Bio, et huile d’olive et d’autres belles surprises de la société Alélor

alélor

https://alelor.fr/fr/accueil/

Duel Gagnant, 11h - 12h sur France bleu Alsace