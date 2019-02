RENCONTRE: Les Forchattures, Amélie et Titouan à l'asso du 4L Trophy!

Le 4L Trophy, 2078 km à parcourir de Biarritz à Marrakech, c'est que qui attend Titouan et Amélie!

Le 21 février, Titouan Scoarnec, d'origine bretonne et Amélie Piffaut de la région parisienne, s'élanceront du Pays Basque pour le Maroc à l'occasion du 22ème 4L TROPHY, un raid aventure mais surtout humanitaire.

Les Forchattures: Titouan Amélie et leur 4L

Nous avons voulu savoir ce qui motivait ces 2 étudiants de l'ESIGELEC de Saint-Etienne du Rouvray.

Suite à l'édition 2018 du 4L Trophy, l'association Les Enfants du Désert a pu construire 3 écoles en 4 mois grâce aux dons des étudiants (fournitures scolaires et dons financiers), . Afin de rééditer ce succès et d'aller encore plus loin dans la démarche, la Team Forchattures s'engage à reverser 25% des dons récoltés avec sa cagnotte à l'association.

Le 4L Trophy en quelques mots Le 4L Trophy est le plus grand rallye étudiants sportif et solidaire d’Europe destiné aux 18 - 28 ans. En binôme et au volant de leur Renault 4L, les Trophistes arpentent les pistes du Maroc à la recherche d’une expérience de vie unique et initiatique.

20 & 21 février : village départ du 4L Trophy à la Halle d’Iraty à Biarritz au Pays basque

2 mars : soirée de remise des prix à Marrakech