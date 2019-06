L'Autre Continent dérive des sentiments

Sur les écrans L'Autre Continent, film de Romain Cogitore avec Déborah François et Paul Hamy.

Maria quitte la France pour Taïwan où elle compte achever son roman. Maria pratique le français, le hollandais, le chinois et l’anglais of course.

Guide touristique pour gagner quelques sous, elle croise Olivier un collègue, qui pratique 14 langues. Ils se croisent, finissent par se rencontrer. La découverte, la plénitude, la complicité sont fauchées en plein vol par l’imprévu et l’irrémédiable.

Comment vit-on une histoire d'amour dégradée par la maladie? C'est la question à laquelle tente de répondre ce film signé Romain Cogitore accompagné par les acteurs Deborah François et Paul Hamy .

L'Autre Continent c'est l'histoire de ces deux personnages, Maria et Olivier, dont la vie bascule avec la maladie d'Olivier.

Le réalisateur et les deux acteurs reviennent sur les thématiques de la mémoire des lieux et sur l'univers cinématographique de Romain Cogitore: choix des images, esthétique du film sous forme de "kaléidoscope.

Déborah François et Paul Hamy reviennent sur leur filmographie "atypique".

Entretien réalisé lors des Rencontres Cinématographiques du Sud.