Les Rencontres de Musiques Classique et Contemporaine de Calenzana célèbrent cet été leur 19e édition.

Du 17 au 22 août, la musique investit les pittoresques villages de Balagne ; partant de sa ville éponyme, elle s’invite cette année jusqu’à Belgodère, en passant par Lumiu, Cassanu, Galeria, Montemaggiore et Calvi.

Les Rencontres de Calenzana vous proposent de (re)découvrir des artistes au talent immense : L’Orchestre Royal de Wallonie, Nicholas Angelich, David Guerrier, Gérard Caussé, Denis Pascal…

Pas moins de 21 concerts programmés – dont 8 en entrée libre - dans églises et sur les places des villages, ou au cœur de la nature comme à Moncale et Montemaggiore. Durant six jours, la musique résonnera dès 11h pour ses adeptes matinaux, jusqu’à minuit autour du verre de l’amitié. Les concerts de 21h30 donneront l’occasion d’entendre des œuvres classiques célèbres interprétées par des artistes de renommée internationale. Comme chaque année, le festival accueillera ses artistes résidents, présents toute la semaine, tels Simone Milone, Eric Lacrouts…

Prenez place au cœur de ces Rencontres, soyez les acteurs de ces échanges particuliers, de ces moments musicaux magiques et hors du temps.