Evénements ponctuels et programmés durant les mois de mai et juin en avant saison et le mois de septembre en après saison. Ces saisons sont des périodes idéales et douces prisées par un tourisme en quête d’expériences et d’authenticité. Nous demeurons toujours sur l’idée de visites guidées à la journée ou à la demi-journée, de prestations sportives, de visites de producteurs et d’artisans et de rencontres. L’office souhaite également insérer dans ces rencontres, des ateliers cuisine corse, cueillette et cuisine des herbes sauvages comestibles et des coups de cœurs ponctuels à nos restaurants partenaires. Les restaurateurs devront pour bénéficier de ces coups de cœur proposer des menus à des prix préférentiels.

Les rencontres de l’office de tourisme de la côte Orientale continueront à valoriser notre territoire et l’ensemble des communes du Fium’Orbu-Castellu en mettant à l’honneur les acteurs de la vie locale, artisans, producteurs, prestataires sportifs et en favorisant les rencontres entre les locaux et les visiteurs.

Cet évènement tend à offrir une offre attractive de loisirs, met en lumière notre microrégion en valorisant ses magnifiques paysages et ses nombreux talents.

Nous pourrons ainsi planifier