Rencontres littéraires au Château de Bizy

A l'occasion des journées du patrimoine , le château de Bizy à Vernon accueille de nouvelles rencontres littéraires.

24 Auteurs de grand talent, venant d’Evreux, de Rouen, de la Manche, de Paris, du Jura et même de Belgique sont invités par le Château de BIZY.

Ils vous proposeront leurs ouvrages, vous aurez ainsi le grand plaisir de converser avec des Historiens, des Écrivains et des Journalistes, de renommée locale et nationale.

Les auteurs présents samedi 16 septembre:

Jérôme CHAIB

Gérard CHAPPEZ

Geneviève CHAUVEL

Bernard CROCHET

Jean-Paul CROIZE

Frédéric GERSAL

Anouk JOURNO-DUREY

Jean-Luc KOURILENKO

Fabien LECOEUVRE

Jean-Paul OLLIVIER

Renaud THOMAZO

Richard UNGLIK

Les auteurs présents dimanche 17 septembre:

Jean-Marie BOELLE

Christine CLERC

Alexandra De BROCA

Stéphanie COURIAUD

Michel De DECKER

Mathilde De JAMBELINNE

Roger DELAPORTE

Irène FRAIN

Georges MALBRUNOT

Laure HILLERIN

Daniel LACOTTE

Emma LUVISUTTI

Irène FRAIN

Horaires:

Samedi et dimanche de 10h30 à 18h

Tarif:

5€: accès au parc, animations littéraires, salon de thé, château gonflable pour les enfants