Rendez-vous à Sainte-Croix-En-Jarez pour un Festin Musical ce dimanche 30 juin 2019

10 ans, ça se fête ! Venez nombreux participer au Festin Musical de Sainte-Croix-En-Jarez ce dimanche 30 juin 2019

A l’occasion de l’anniversaire de ce festival haut en couleurs de musique du monde, on part pour un voyage entre Orient et Occident avec six concerts de musique ancienne et traditionnelle.

Attention ça bouge !

Ici tout le monde participe, on se laisse porter par les sons, on se déhanche au rythme de la musique, on se retrouve autour de repas partagés et on fait de belles rencontres tout au long du week-end.

Participation libre à partir de 1€

Informations et réservation canticum.novum@free.fr et www.canticumnovum.fr

Organisateur(s) : Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez

Le site Officiel