Rendez-vous au Grand Est Mondial Air Ballons avec France Bleu Lorraine

Chambley-Bussières, France

Depuis 30 ans, vivez la magie du Grand Est Mondial Air Ballons, tous les deux ans, sur l'aérodrome de Chambley en Meurthe-et-Moselle. Du 26 juillet au 4 août 2019, plus de 1000 pilotes et montgolfières venus du monde entier, vous donne rendez-vous pour partager ce moment de fête et vous faire vivre une féérie de couleurs.

Chaque jour, assistez au décolage en masse des montgolfières à 6h15 et 18h30, et aussi un envol de nuit à 21h30 mercredi 31 juillet. Le public est invité à longer le Boulevard, faire un tour par le Balcon, s'attarder sur l’Esplanade, contempler les pilotes défiler sur la Parades des pilotes… Plus de 50 stands et animations vous attendent à BallonVille Public : Ateliers des Airs, animations foraines, mur d'escalade, démonstrations de mini montgolfières, Village des Sports, exposants, mais aussi AéroMusée, Pavillon du futur avec des vols en réalité virtuelle, podium animations, espace Tourisme Grand Est et 6 hangars aéronautiques de l’aérodrome qui vous ouvrent leurs portes… Restaurants, bars, snacks, buvettes, un espace récréatif et détente, vous accueillent pour une pause. Le programme complet est à découvrir sur pilatre-de-rozier.com.

France Bleu Lorraine est en direct de Chambley les vendredis 26 juillet et 2 août de 16h à 19h

Suivez toute l'actualité du Grand Est Mondail Air Ballons - #GEMAB19

à lire aussi PHOTOS - Mondial Air Ballons : les montgolfières les plus insolites

Des centaines de montgolfières qui décollent dans un ensemble coloré et aérien, c'est impressionnant et magique. En 2017, au Mondial Air Ballons, c'était ça :